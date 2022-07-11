Москва, , 14:05 — REGNUM В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пострадавшему от нападения собаки ребенку ампутировали руку из-за ошибки медиков в транспортировке пациента.

Скорая помощь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, 4 июля в Архангельской области собака растерзала руку 11-летнему мальчику. Бортом санавиации его доставили в столицу. Однако спасти мальчика от ампутации руки не удалось.

В региональном минздраве сообщили, что по ошибке ребенок был доставлен не в ту московскую больницу, где его уже ждали врачи, готовые оказать высококвалифицированную помощь, а в другое учреждение здравоохранения. В департаменте здравоохранения Москвы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

«Ребёнка доставили из аэропорта Москвы сразу в специализированную клинику НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которая консультировала врачей больницы Архангельской области накануне вечером, в день происшествия. Подчеркнём, что именно НИИ неотложной детской хирургии и травматологии специализируется на лечении тяжелейших детских травм в результате различного рода происшествий и катастроф и имеет колоссальный опыт в оказании помощи любого уровня не только в России, но и за рубежом. Информация о том, что в больнице не оказалось возможности для проведения экстренной помощи является недостоверной», — сообщили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что ребёнок был доставлен в Москву на следующий день после происшествия в крайне тяжёлом состоянии, а врачи незамедлительно приступили к его лечению.

Как сообщало ИА REGNUM, главврача Архангельской областной клинической больницы, который руководил организацией транспортировки пострадавшего от нападения собаки мальчика, уволили.