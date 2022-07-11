Москва, , 14:05 — REGNUM Вооружённые украинские формирования не способны начать «контрнаступление» на юге страны, о котором ранее заявили в Киеве. Такое мнение 11 июля высказал лишенный мандата бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива в своём телеграмм-канале.

Илья Кива Zagittya.com.ua

«Юг Украины они собрались вдруг отвоевывать! Чем и кем?», — написал он в своём сообщении, указав, что остатки киевских боевиков погибают в Донбассе и ведётся отправка Киевом мобилизованных гражданских лиц фактически на верную смерть.

Также Кива уточнил, что, по его мнению, настала пора собрать силы народа Украины для внутреннего противостояния преступному режиму Киева, «который явно с каждым днем слабеет, теряя поддержку как на внешней политической арене, так и внутри, разлагающийся конфликтами в борьбе за денежные потоки и власть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что задачу отвоевать южную часть Украины получили военные страны, у которых есть порядка миллиона человек для выполнения этой и других задач командования.