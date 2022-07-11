Вашингтон, 11 июля 2022, 14:04 — REGNUM Главным тренером американского футбольного клуба «Ди Си Юнайтед» может стать бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни. Об этом 11 июля сообщает The Athletic.
Отмечается, что Руни уже прибыл в США для встречи с руководством клуба. В настоящее время команда занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции американского чемпионата MLS.
Напомним, Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в 2018–2020 годах. Также он играл за английские «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти». В последнем он после завершения карьеры игрока работал главным тренером.