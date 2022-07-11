Вашингтон, 11 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Главным тренером американского футбольного клуба «Ди Си Юнайтед» может стать бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни. Об этом 11 июля сообщает The Athletic.

Станислав Ведмидь Уэйн Руни

Отмечается, что Руни уже прибыл в США для встречи с руководством клуба. В настоящее время команда занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции американского чемпионата MLS.

Напомним, Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» в 2018–2020 годах. Также он играл за английские «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти». В последнем он после завершения карьеры игрока работал главным тренером.