В Тамбовской области за сутки выявлены девять ковид-пациентов
Тамбов, 11 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 июля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 567 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 542 пациента, в том числе шесть — за последние сутки.
За весь период скончались 2442 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.