Тамбов, 11 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области 11 июля выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 567 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 542 пациента, в том числе шесть — за последние сутки.

За весь период скончались 2442 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.