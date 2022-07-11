Воронеж, 11 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Три человека погибли на водоёмах в Воронежской области 8 и 9 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Пресс-служба СУ СКР по Воронежской области Происшествие на воде

Так, 10 июля в пруду села Хохол было обнаружено тело 32-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, утонул 8 июля.

В реке Дон рядом с хутором Титчиха Лискинского района 9 июля погиб 22-летний мужчина — его тело спасатели извлакли из воды также 10 июля.

Вечером 8 июля в пруду села Сухая Берёзовка Бобровского района было обнаружено тело 29-летней женщины.

По всем случаям следователи проводят проверки, устанавливают обстоятельства и причины смерти людей.