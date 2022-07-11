Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) подал заявку на регистрацию товарного знака YZYSPLY. Об этом 11 июля пишет TMZ.

NME Канье Уэст

По данным издания, под этим брендом музыкант сможет открыть собственную сеть розничных магазинов, служб онлайн-заказов, а также предоставлять услуги розничных интернет-магазинов. Как отмечает портал, в линейку товаров будущих магазинов Уэста входят почти все предметы гардероба, начиная от нижнего белья, заканчивая верхней одеждой и аксессуарами.

Ранее у Канье Уэста был интернет-магазин Yeezy Supply, в котором были представлены товары бренда рэпера под названием Yeezy. Однако в 2021 году сервис закрыли после массового сбоя.