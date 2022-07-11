В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели рабочего
Челябинск, 11 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту гибели рабочего. Об этом пишут СМИ.
Sledcom.ru
Следственный комитет России
Трагедия произошла вечером 10 июля на территории Ленинского района. Мужчина скончался в больнице.
По предварительной информации, смертельные травмы гражданин получил из-за нарушения правил техники безопасности. Установлено, что он занимался очисткой барабана-центрифуги бетономешалки.