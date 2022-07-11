Тюмень, 11 июля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано пятеро выздоровевших и двое госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 11 июля региональный оперативный штаб.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

За сутки на 11 июля коронавирус выявили у девяти тюменцев. Это на 20 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 июля коронавирус выявили у 192 306 человек, выздоровели 187 738 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).