Волгоград, , 14:05 — REGNUM Уборочная кампания началась в Волгоградской области — аграриям предстоит собрать 4,7 млн тонн зерна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 июля в пресс-службе администрации региона.

Уборка зерновых Nso.ru

Жатва стартовала с озимых зерновых культур. Сельхозпроизводители уже обмолотили 261 тысячу гектаров, что составляет порядка 15% от общей площади этих посевов. По данным специалистов, преобладает продовольственное зерно третьего и четвёртого класса. Аграрии в полном объёме обеспечены техникой и топливом, элеваторы и зернохранилища принимают урожай на доработку и хранение.

«Для Волгоградской области установлен целевой показатель по сбору зерновых не менее 4,7 млн тонн, необходимо убрать зерновые культуры на площади 2,2 млн гектаров», — отметил губернатор Андрей Бочаров.

По итогам 2021 года на волгоградских полях было собрано 4,1 млн тонн зерна. В 2022 году общий зерновой клин в регионе увеличен на 18%.