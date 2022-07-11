Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:59 — REGNUM Шри-Ланка уже второй день находится в политическом вакууме: лидеры оппозиции так и не смогли договориться о том, кто должен сменить ее отвергнутых лидеров, чьи резиденции заняли протестующие, возмущенные глубокими экономическими проблемами страны, сообщает 11 июля Associated Press.

Ранил Викрамасингхе European External Action Service

Премьер-министр Ранил Викрамасингхе заявил 9 июля, что покинет свой пост, как только будет сформировано новое правительство. Позднее его администрация заявила, что президент страны Готабая Раджапакса подтвердил свое решение уйти в отставку 13 июля.

11 июля группа из девяти членов кабинета министров объявила, что они немедленно уйдут в отставку, чтобы сформировать новое общепартийное правительство, сообщил министр юстиции Виджаядаса Раджапакше. Между тем администрация Викрамасингхе заявила, что другая группа министров, которая встречалась с премьером, решила остаться до формирования нового правительства.

Лидеры оппозиционных партий ведут переговоры о формировании альтернативного правительства единства — это неотложная необходимость для Шри-Ланки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом о программе спасения экономики страны.

Бывший министр энергетики Удая Гамманпила сказал, что главная оппозиционная партия «Объединенный национальный фронт» и члены парламента, вышедшие из правящей коалиции Раджапаксы, провели переговоры и согласились работать сообща. Главному лидеру оппозиции Саджиту Премадасе и бывшему министру информации Дулласу Алахапперуме предложили занять посты президента и премьер-министра.

«Мы не можем находиться в состоянии безвластия. Мы должны каким-то образом прийти к консенсусу сегодня же», — сказал Гамманпила.

Оппозиционные партии также обеспокоены тем, что военные лидеры делают заявления об общественной безопасности в отсутствие гражданской администрации. Законодатели обсудили заявление начальника штаба обороны генерала Шавендры Силвы, призывающее народ к сотрудничеству для поддержания правопорядка.

«В демократической стране нужна гражданская администрация, а не военная», — заявил пресс-секретарь Премадасы Кавинда Макаланда.

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