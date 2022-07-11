Самара, , 21:35 — REGNUM В первом полугодии 2022 года, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», Гарантийный фонд Самарской области предоставил малому и среднему бизнесу 155 микрозаймов на сумму 457,58 млн рублей. Институт развития предпринимательства также заключил 12 договоров поручительства на 51,5 млн рублей, что позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 315,7 млн рублей. Таким образом, ГФСО в 2022 году помог предпринимателям региона привлечь более 770 млн рублей, сообщает mybiz63.ru.

Самара Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, в работе у ГФСО сейчас находятся 15 одобренных заявок на микрозаймы, общая сумма которых превышает 46,1 млн рублей. Также одобрено несколько заявок на поручительства на 52,6 млн рублей, что позволит предпринимателям привлечь в банках 140,9 млн рублей кредитных средств.

«По поручению губернатора Дмитрия Азарова мы докапитализировали ГФСО из бюджета региона более чем на 500 млн рублей. Это позволило в текущих условиях не повышать ставки и предоставлять займы под максимально низкий процент — до 5,6% годовых. Ежегодно мы совершенствуем процедуру предоставления услуг фонда, упрощаем доступ к финансовым продуктам. Так, например, с 2022 года мы предусмотрели возможность подачи документов в электронном формате для тех, у кого есть усиленная электронно-цифровая подпись», — пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Гарантийный фонд также продолжает активную работу совместно с федеральным институтом развития — Корпорацией МСП — по предоставлению гарантийной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса для получения ими финансирования в банках.

В 2021 году предоставлена гарантийная поддержка по 39 сделкам, благодаря чему предприниматели смогли привлечь 1,28 млрд рублей. За 2022 год было оформлено 9 совместных сделок Корпорации МСП и Гарантийного фонда, что позволило бизнесу получить кредитные средства на общую сумму 272,1 млн рублей.

«Сейчас очень важно предоставить предпринимателям необходимое для сохранения устойчивости и дальнейшего развития финансирование. Корпорация МСП готова взять на себя до 50% рисков по банковским кредитам в случае недостаточности залогового обеспечения у малого бизнеса. Это возможно с использованием «зонтичных» поручительств, которые упрощают получение кредита», — отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Александр Токар.

Он добавил, что при совмещении с поручительством Гарантийного фонда Самарской области покрытие по кредитным обязательствам может составить до 90% — для начинающих и молодых предпринимателей и до 70% — для всех остальных.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Самарской области с начала 2022 года составил более 2 млрд рублей (по данным на 5 июля). Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили более 160 предпринимателей.

Предприниматели Самарской области уже получили через МСП. РФ более 1100 услуг и сервисов. Более того, наиболее востребованные региональные меры поддержки на основе анализа прошлогодних обращений предпринимателей будут до конца 2022 года стандартизированы и размещены на цифровой платформе.