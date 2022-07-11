Астрахань, , 13:57 — REGNUM В Астраханской области 11 июля выявлены 36 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 32 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 270 положительных результатов исследования.

114 тыс. 599 человек выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 18 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.