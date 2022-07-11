Астрахань, 11 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Астраханской области 11 июля выявлены 36 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 32 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 270 положительных результатов исследования.

114 тыс. 599 человек выписаны после курса лечения, в том числе три — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 18 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.