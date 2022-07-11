Молдавия, 11 июля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Власть партии «Действие и солидарность» в Молдавии должна быть свергнута, чтобы провести досрочные выборы. Об этом 11 июля заявил бывший президент республики Игорь Додон в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По словам Додона, ровно год назад в Молдавии проголосовали за партию, которая оказалась самой лживой и некомпетентной в истории республики.

«Власть партии «Действие и солидарность» не заслуживает свой мандат и должна быть свергнута, для организации досрочных выборов и возвращения к нормальной жизни и устойчивому экономическому развитию в Молдавии», — написал Додон.

Он отметил, что за год у власти партия не показала ни одного важного достижения, которое люди почувствовали бы на себе — через рост доходов или уровня жизни.

Экс-президент подчеркнул, что в стране растёт инфляция, обесцениваются зарплаты и пенсии, предпринимательство и сельское хозяйство уничтожены.

Додон добавил, что правящей партией управляют внешние политические факторы, которые обременяют Молдавию кредитами. По его словам, терпеть подобное ещё три года нельзя.