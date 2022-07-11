Сеул, , 13:59 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали семь человек. Об этом 11 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 11 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 072 380 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили шесть человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 635 969 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 22 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 389 633 человека.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 99 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 527 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 12 693 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 524 583.

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