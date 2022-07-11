Москва, 11 июля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о содействии Банка России правоохранительным органам в противодействии мошенническим действиям может быть рассмотрен в первом чтении на заседании Госдумы 15 июля, сообщил корреспондентуИА REGNUM 11 июля источник в палате парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Напомним, поправками устанавливается передача Банком России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента на основании сведений о совершенных противоправных действиях, полученных от МВД России.

«Ожидается, что законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД будет рассмотрен в первом чтении ближайшую пятницу», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Совет Думы определил дату дополнительного пленарного заседания. Оно пройдет в пятницу, 15 июля.