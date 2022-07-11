Тунис, , 14:01 — REGNUM Представители коалиции оппозиционных партий Туниса «Фронт национального спасения» сообщили о риске начала масштабных арестов политических противников действующего президента страны Кайса Сайеда. Об этом 11 июля сообщает Babnet со ссылкой на заявление представителей коалиции.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что 12 июля в Тунисе начнётся судебный процесс по делу лидера оппозиционной политической партии «Ан-Нахда» Рашида Ганнуши. Представители коалиции считают, что вслед за началом судебного процесса, ожидаются аресты лидеров оппозиционных партий, не поддержавших президента Туниса в его проекте реформы конституции страны.

«Репрессивная кампания, начало которой ожидается в ближайшие дни, будет направлена против политических и общественных деятелей, и мы не боимся молчать об этом», — говорится в заявлении представителей оппозиции.