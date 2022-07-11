Витина, , 15:55 — REGNUM Во двор частного дома серба Зорана Йовановича в селе Могила в Косово и Метохии в ночь на 11 июля была брошена граната. Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

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Йованович около полуночи услышал стук и подумал, что кто-то бросил камень в окно. Потом он увидел гранату, брошенную во двор, которая не взорвалась, говорится в сообщении.

Напомним, что нападения на сербов, проживающих в селе Могила в муниципалитете Витина Косово и Метохии, совершались и ранее. Родственникам Йовановичей, проживающих на одной с ними улице, поджигали имущество и оставляли угрожающие надписи на стегнах домов.