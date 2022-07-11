Москва, 11 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Численность населения Земли превысит 8 млрд человек к 15 ноября 2022 года, говорится в докладе департамента ООН по экономическим и социальным вопросам World Population Prospects 2022.

GuillaumePreat Космос. Орбита Земли

Рост населения планеты связан с высокой рождаемостью в развивающихся странах, отмечают в ООН. Лидерами прироста являются Индия, Египет, Пакистан, Демократическая Республика Конго, а также Эфиопия, Нигерия, Филиппины и Танзания.

По прогнозу ООН, Индия обойдёт Китай по численности населения уже в 2023 году. При этом темпы прироста снизились, и оказались ниже одного процента (0,8%) впервые с 1950 года.