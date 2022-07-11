Екатеринбург, 11 июля, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончалась женщина, которую госпитализировали в результате пожара. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Пожар

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление продуктами горения. По факту произошедшего ведомство проводит процессуальную проверку. Устанавливаются обстоятельства трагедии и точная причина смерти свердловчанки.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу:, погибшей оказалась местная жительница 1991 года рождения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 июля в Екатеринбурге сгорел частный дом. В помещении находилась женщина, которую эвакуировали и доставили в больницу. Однако спасти её жизнь не удалось.