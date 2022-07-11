Москва, 11 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» и Минобрнауки России организовали 10 июля масштабный онлайн-марафон — Всероссийский студенческий выпускной. 10 часов прямого эфира, телемост с более чем 30 городами России, свыше 1,5 млн. просмотров в сообществе ВКонтакте просветительской организации — таков итог главного вузовского выпускного страны. Партнёрами марафона выступили Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО «Большая перемена», Всероссийский проект «Твой ход», федеральная сеть арт-резиденций «Таврида», Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «ArtMasters».

Российское общество «Знание»

Открыл выпускной заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, который поздравил выпускников, подчеркнув, что в России сейчас уникальное время для роста. «Российские вузы готовы предоставить вам возможности для всестороннего развития потенциала, — заявил он. — Высшее образование — это навык получения информации, а не только само знание. Очень важно, чтобы молодые люди эффективно реализовали свой научный потенциал, вдохновлялись на новые открытия и получали заслуженное признание». Представитель Минобрнауки также отметил, что мониторинг приёмной кампании в университеты и институты России показывает: число иностранных студентов, приезжающих в нашу страну для получения высшего образования, не уменьшается.

В своём приветственном слове первый заместитель генерального директора российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко рассказал о планах организации. «Один из самых больших запросов к обществу «Знание» — что делать дальше после обучения, где проявить себя, — отметил он. — Поэтому сегодня мы пригласили компетентных спикеров из абсолютно разных отраслей. Они поделятся, как грамотно составить резюме, какие существуют критерии для поиска и выбора места работы, выделят преимущества своих компаний. Тема карьерного роста близка обществу «Знание», поэтому в этом году мы запустили проект «С места в карьеру», в рамках которого в 40 регионах страны проходят молодёжные форумы», По его словам, проект ориентирован на поддержку молодёжи в выборе карьерного пути с учётом личных интересов, развитие востребованных на рынке труда навыков и погружение в профессию на этапах школа — вуз. Однодневные форумы с участием представителей крупнейших работодателей России, успешных предпринимателей и фрилансеров проходят в офлайн и онлайн-формате. Также Дмитрий Рыбальченко отметил, что сейчас наступят каникулы, и все выпускники смогут воспользоваться программами студенческого и молодёжного туризма, о которых также будет рассказано в рамках сегодняшнего марафона.

Своим опытом студенческой жизни и возможностями, которые предлагаются современным студентам и выпускникам поделились руководитель всероссийского проекта «Твой Ход», советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Мадлен Батурина, генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова, руководитель департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля, руководитель федеральной сети арт-резиденций «Таврида» Дарья Иодо и руководитель направления по работе с экспертами Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна», руководитель всероссийского конкурса «Краса студенчества России» Лина Барт.

Во время прямого включения из Волгограда на Мамаевом кургане прошло торжественное вручение дипломов студентам Волгоградской государственной академии физической культуры. Поздравить молодых специалистов пришли выпускники ВГАФК предыдущих лет, чемпионы Олимпийских игр, известные деятели сферы физической культуры и спорта региона.

В завершении выпускного авторы ТОП-10 самых интересных публикации всероссийской акции в социальных сетях #отметьтемолодостьвпутешествии получили от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) сертификат на поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие». Всего за день прошло более тридцати прямых включений из вузов по всей стране.