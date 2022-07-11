Владимир, 11 июля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области 11 июля выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 414 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 629 пациентов, в том числе 11 — за последние сутки.

За весь период скончался 3491 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.