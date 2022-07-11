Москва, , 13:50 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что мигранты избили москвичку за просьбу не шуметь и настаивают на проверке беспокоящего местных жителей хостела.

Эмблема МВД

«Атака пьяных мигрантов должна быть расследована со всеми вытекающими последствиями! Обратился в ГУ МВД по Москве с просьбой выяснить все детали произошедшего и наказать виновных. А заодно — проверить деятельность хостела, постояльцы которого регулярно беспокоят местных жителей», — отметил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Инцидент произошел 5 июля 2022 года. Женщину в одном из московских дворов избили мигранты после просьбы не шуметь. У женщины диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, сообщил Mash.

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