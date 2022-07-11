Алжир, , 13:53 — REGNUM Власти Алжира начали реализацию программы по производству солнечной энергии Solar 1000 МВт. Об этом 11 июля заявил в интервью Algerie Prese Service генеральный директор алжирской компании по возобновляемым источникам энергии «Shaems» Смайл Мугари.

Солнечная батарея

По его словам, первая 1000 МВт будет выработана солнечными электростанциями к концу 2023 года. Выработка энергии происходит на электростанции Бени Униф в городе Бешар на востоке Алжира.

Согласно правительственной программе по производству энергии из возобновляемых источников, планируется создание сети электростанций мощностью от 50 до 300 МВт по всей территории страны. К 2035 году планируется довести выработку солнечной энергии до 15 000 МВт.