Сочинский санаторий «Кудепста» стал памятником
Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Статус памятника регионального значения присвоен санаторию «Кудепста» в Хостинском районе Сочи Краснодарского края. Ансамбль снатория включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия Кубани, сообщили 11 июля в пресс-службе краевой администрации.
Решение о придании ансамблю санатория статуса памятника было принято по результатам проведённой экспертизы объекта
Санаторий «Кудепста» построили в послевоенный период для Министерства вооружения СССР в стиле сталинского ампира. Санаторий первоначально предназначался для лечения и отдыха руководителей оборонной промышленности, в том числе конструкторов всех областей, включая космическую и ракетную технику. В частности, в этом санатории отдыхал советский ученый, конструктор первых космических кораблей Сергей Королев.