Сочи, Краснодарский край, 11 июля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Статус памятника регионального значения присвоен санаторию «Кудепста» в Хостинском районе Сочи Краснодарского края. Ансамбль снатория включён в единый государственный реестр объектов культурного наследия Кубани, сообщили 11 июля в пресс-службе краевой администрации.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Санаторий «Кудепста»

«Яркой достопримечательностью города является санаторий «Кудепста». Мы включили его в реестр объектов культурного наследия, что позволит сохранить исторический облик дворцово-паркового ансамбля», — прокомментировал решение вице-губернатор края Сергей Болдин.

Решение о придании ансамблю санатория статуса памятника было принято по результатам проведённой экспертизы объекта

Санаторий «Кудепста» построили в послевоенный период для Министерства вооружения СССР в стиле сталинского ампира. Санаторий первоначально предназначался для лечения и отдыха руководителей оборонной промышленности, в том числе конструкторов всех областей, включая космическую и ракетную технику. В частности, в этом санатории отдыхал советский ученый, конструктор первых космических кораблей Сергей Королев.