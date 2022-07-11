Сеул, 11 июля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Новый посол США в Южной Корее Филип Голдберг прибыл 10 июля в Сеул, сообщает KBS.

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«Для меня большая честь представлять американский народ и президента Джо Байдена в этот очень важный момент в наших отношениях», — сказал Филип Голдберг журналистам по прибытии в международный аэропорт Инчхон.

Голдберг также отметил, что Южная Корея вызывает восхищение во всём мире за «тяжёлый труд и изобретательность» её народа, а также за достигнутый прогресс в области науки, технологий и культуры.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).