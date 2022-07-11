Курск, , 13:45 — REGNUM В Курской области местные жители сообщили правоохранителям и силовикам о 83 дронах, сообщил на оперативном совещании 11 июля губернатор Роман Старовойт.

Квадрокоптер

Неделей ранее жителей региона в целях безопасности сообщать обо всех увиденных ими беспилотных летательных аппаратах. При этом в регионе не запрещён запуск обычных дронов для фото- и видеосъёмки.

Сейчас в Курской области проверяют каждое сообщение о беспилотнике. Жителей региона просят не использовать дроны «в бытовых» целях, если они хотят сохранит своё имущество. Губернатор добавил, что у силовиков есть средства для принудительной посадки дронов, которые могут повредить аппарат.