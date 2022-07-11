Москва, , 13:47 — REGNUM Законопроект, расширяющий жилищные права инвалидов, внесен в Госдуму парламентариями во главе с лидером фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Сейчас законом установлено, что инвалиды и семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном региональным и федеральным законодательством. Одним из основных условий реализации права граждан на передачу им в собственность жилого помещения является их проживание в жилом помещении государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма.

В законе также закреплено право на обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья, установленной в регионе.

Авторы предлагают дополнить закон положением, согласно которому инвалиды I и II групп, занимающие жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда по договорам соцнайма, и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, а также возвратившие ранее приватизированное ими жилье в государственный или муниципальный жилищный фонд, имеют право выкупа жилья по рыночной стоимости за вычетом из его стоимости 18 квадратных метров жилья, оцененного исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по региону.

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