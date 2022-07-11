Запорожье, Украина, 11 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли город Токмак в Запорожской области, сейчас идет оценка ущерба и выявление пострадавших, сообщил 11 июля представитель администрации региона Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сегодня утром террористы Зеленского обстреляли мирный Токмак в Запорожской области», — написал он в телеграм-канале.

Рогов добавил, что сейчас проводится оценка нанесенного ущерба и выявление пострадавших.