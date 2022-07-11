Абакан, 11 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Мошенник обманул жительницу города Саяногорска на 200 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в МВД по Хакасии.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

43-летняя горожанка сообщила полицейским о том, что неизвестные обманули её на сумму более 200 тысяч рублей. Женщина в интернете нашла объявление о продаже двигателя на свой автомобиль. Перейдя на указанный сайт, она оставила заявку. С ней связался продавец, который предложил оформить предоплату в сумме 103 тысячи рублей.

Потерпевшая внесла деньги, ей выслали экспедиторскую расписку для отслеживания груза. При получении расписки женщина перевела оставшиеся 100 тысяч рублей. Как только деньги поступили на счёт продавца, он перестал отвечать на телефонные звонки.

Двигатель женщина так и не получила. Полицейские проводят по данному факту проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемерове пенсионерка стала жертвой мошенников и потеряла более 900 тысяч рублей.

Читайте также: Кемеровская пенсионерка отдала псевдовнуку почти 1 млн рублей