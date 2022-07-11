Бишкек, , 13:42 — REGNUM В Киргизии с начала кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции зарегистрировали лишь 2115 случаев возникновения побочных проявлений после иммунизации. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Побочные эффекты от прививки китайской вакциной «SinoPharm» возникли у 1522 человек, российской «Спутник V» — у 428 человек, европейской «AstraZeneca» — у 120 человек, американской «Pfizer» — у 39 человек, российской «Спутник Лайт» — у пяти человек и американской «Moderna» — у одного человека.

Отмечается, что все зафиксированные в республике случаи побочных проявлений можно охарактеризовать как «несерьезные».

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии привиты первым компонентом вакцины от коронавируса около 1 млн 572 тысяч человек, вторым компонентом — свыше 1 млн 340 тысяч человек и бустерной дозой — более 238 тысяч человек.