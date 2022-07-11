Джакарта, 11 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо настаивает на том, чтобы люди продолжали пользоваться масками как в помещении, так и на улице, сообщает CNN Indonesia.

(сс) muhammad adil Женщины в масках. Индонезия

«Я также хочу напомнить всем нам, что COVID-19 существует. Поэтому как в помещении, так и на открытом воздухе ношение маски по-прежнему является обязательным», — объяснил президент Индонезии.

Глава государства также напомнил региональному правительству о необходимости ускорить проведение повторных прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1681 случай заражения коронавирусом.