Москва, 11 июля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении экс-президента Польши Леха Валенсы за призывы к развалу России и свержению законной власти, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

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«Должна быть дана четкая правовая оценка таким предложения, а по сути — неонацистской идеологии, которая, как и раньше, основывается на идее превосходства одних народов над другими», — сказал Миронов.

По его убеждению, Россия должна послать ясный сигнал, что не оставит без ответа действия и призывы тех, кто считает возможным в XXI веке обеспечивать благополучие своих стран за счет других путем свержения неугодных правительств, расчленения и порабощения наций.

«Даже без юридической проверки очевидно, что в словах отставного политика и действующего русофоба со стажем есть состав сразу нескольких преступлений, включая призывы к свержению законной власти в РФ, массовым беспорядкам и, главное, геноциду граждан России, который он маскирует под «сокращение населения», — сказал Миронов.

Ранее экс-президент Польши Валенса предложил для обеспечения «глобальной безопасности» расчленить Россию и сократить ее население до 50 млн человек. По его словам, против России «должны восстать» 60 народов, которые были включены в ее состав.