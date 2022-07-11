Бишкек, , 13:39 — REGNUM Турецкие бизнесмены заинтересовались проектом по строительству трамвайной сети в столице Киргизии. Об этом стало известно в ходе встречи директора нацагентства по инвестициям Равшанбека Сабирова с представителями компании «Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi».

Бишкек (сс) Jasmine Halki

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В качестве возможных вариантов рассматриваются легкорельсовая версия трамвайной сети и современный дековиль.

Также турецкие инвесторы выразили заинтересованность в модернизации аэропорта в городе Лейлеке в Баткенской области.

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ИА REGNUM напоминает, что за последние 20 лет власти киргизской столицы неоднократно анонсировали строительство наземного метро, трамвайных линий и иных вариантов общственного транспорта. Ни один из подобных проектов реализован не был.