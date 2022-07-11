Махачкала, , 13:39 — REGNUM В Дагестане трое сотрудников компании «Дагэнерго» попались на мошенничестве. Они обещали помочь незаконно потреблять электроэнергию владельцу майнинг-фермы. Кроме того, за вознаграждение злоумышленники пообещали снять обязанность по уплате 88 млн рублей за похищенную электроэнергию. По факту подозреваемые не имели возможности повлиять на наказание, но денежные средства в размере 2,3 млн рублей за свое посредничество запросили.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников филиала энергоснабжающей организации «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Шахрудина Н., Салмана Р. и Бахмуда О. о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору и о посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе СКР по СКФО,

«Обвиняемые 25 ноября 2021 года получили от представителя садового товарищества в Кизилюртовском районе Республики Дагестан денежные средства в размере 2,3 млн рублей. За указанное незаконное вознаграждение они должны были обеспечить безучетное потребление электроэнергии криптофермой и непроведение проверок приборов учета. Кроме того, предполагалось разрешение ими вопроса об отмене решений судов о взыскании с председателя указанного садового общества более 88 млн рублей», — сообщили подробности в следственном органе.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

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