В Дагестане энергетики попались на оказании помощи незаконной криптоферме
Махачкала, 11 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Дагестане трое сотрудников компании «Дагэнерго» попались на мошенничестве. Они обещали помочь незаконно потреблять электроэнергию владельцу майнинг-фермы. Кроме того, за вознаграждение злоумышленники пообещали снять обязанность по уплате 88 млн рублей за похищенную электроэнергию. По факту подозреваемые не имели возможности повлиять на наказание, но денежные средства в размере 2,3 млн рублей за свое посредничество запросили.
Было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников филиала энергоснабжающей организации «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Шахрудина Н., Салмана Р. и Бахмуда О. о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору и о посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе СКР по СКФО,
В настоящее время уголовное дело передано в суд.