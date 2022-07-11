Москва, 11 июля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Доступ к сайту фотобанка Depositphotos ограничен из-за блокировки одной из его страниц по решению Генеральной прокуратуры России, следует из данных Роскомнадзора.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Исходя из данных сервиса блокировки блокировок страниц, с 1 июля ограничен доступ к Depositphotos.com. Заблокированная страница посвящена российской спецоперации на Украине из-за нарушения законодательства о фейках.

Как уточняет «Интерфакс», блокировка началась с 6 июля. По техническим причинам блокировка одной страницы приводит к недоступности всего ресурса.