Мирослава Романенко, 11 июля 2022, 14:23 — REGNUM Украинские военные получили задачу отвоевать южную часть Украины. Об этом 10 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью британской газете The Times.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент отдал приказ главнокомандующему вооруженными силами разработать план», — сказал он.

Глава оборонного ведомства Украины добавил, что численность украинской армии на данный момент составляет «примерно 700 тыс. человек», а в целом Киев может задействовать для участия в военных действиях порядка «1 млн человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками».

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения предположили, что Запад дал понять Зеленскому, что Украина им не нужна, если у нее не будет выхода к морю. Иные также предположили, что Киев должен продемонстрировать западным странам «победу», чтобы дальше требовать помощи у Запада.

«Зеленскому, походу, за каждый день войны деньги на счёт падают, вот он и тянет как может», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Миллион насильно мобилизованных с черенками от лопат? Я себе представляю, какую бойню мобилизованным готовят эти шизоиды: толком без обучения, с не пойми каким оружием, без толкового слаживания, под артиллерию и опытные части в обороне. У меня есть подозрение, что эти тысячи гробов — чтобы у родственников погибших вызвать ненависть к России», — поделился Mark.

«А что, о готовящемся наступлении теперь принято предупреждать?» — задался вопросом easy breezy.

«С них-то станется столько народа собрать. Другое дело, насколько они обучены. И будет ли наша армия реально серьёзно в дело впрягаться. Ибо сейчас слишком уж цацкаемся да миндальничаем. Можно было все закончить гораздо раньше. Но жалеем мирных жителей», — отреагировала Darya

Украинские военные
Украинские военные
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Отвоевать весь юг! Зеленский этими словами обманывает наивных патриотов. Для начала всё это надо мобилизовать, далее оснастить, подготовить склады и пункты, запастись топливом, найти немереное количество техники, найти дефицитную авиацию, попутно во всё это дело будут летать «калибры», «искандеры»… и т. д… Так и представляю, как чуваки, которые ещё вчера валялись на диване, идут брать юг», — смеется Артем.

«Очередная украинская авантюра, которая закончится десятком тысяч трупов. Клоуну кровь из носу нужно продемонстрировать Западу какую-то перемогу (победу. — М. Р.), показать, что его армия способна наступать и отвоевывать, иначе поддерживать его режим больше никто не будет. Вкладывать десятки миллиардов в проект, терпящий поражение за поражением, Запад больше не хочет», — подчеркнула Кристина С

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Этот гадёныш понимает, точнее, ему англосаксы объяснили, что без выхода к морю Украина им не нужна. Суетится гадёныш», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Сколько ещё этот комик будет мобилизовывать и отправлять на верную смерть украинцев?.. Сам прекрасно знает, что Украина в любом случае потерпит поражение», — отреагировал Михаил.

«Понимает либо получил ультиматум, что без портов Украина никакому НАТО/ЕС и т.д. не нужна…» — пишет Alexandra B.

«Какое-то сакральное число у них — миллион. На днях один хвастался, что миллион у них уже воюет, включая тероборону. И опять один миллион понадобился. А первый-то куда дели?» — недоумевает Tatiana F.

«Думаю, что с пляжей и ночных клубов миллионную армию не собрать», — подытожила Елена Ч.