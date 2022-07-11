Москва, 11 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава МИД Британии Лиз Трасс является «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой», сообщила 11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее Трасс заявила, что если ее изберут премьер-министром Британии, она собирается «обеспечить поражение России в спецоперации».

«Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», — написала Захарова в телеграм-канале, снабдив свой пост фото Трасс на танке.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс, претендующая на пост премьера, назвала Россию одной из главных угроз Британии вместе с Китаем, а также пообещала обеспечить победу Украины в боевых действиях.

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