Джакарта, 11 июля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1681 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 11 июля в Индонезии выявили 6 112 986 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 1866 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 935 845 человек.

В период с 10 по 11 июля от COVID-19 умерли семь человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 798 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна договорились укреплять партнерство между двумя странами, особенно в области обороны.

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