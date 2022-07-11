Екатеринбург, 11 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить заслуженного артиста России и вокалиста группы «Курара» Олега Ягодина. Его обвиняют в дискредитации вооружённых сил России, следует из картотеки Кировского районного суда.

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Причиной составления протокола стали высказывания, дискредитирующие российскую армию. Дело будет рассмотрено 11 августа. Ягодину грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее за подобное правонарушение трижды был оштрафован бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Обжаловать решения суда ему не удалось.