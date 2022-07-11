Курск, 11 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Курской области за неделю зарегистрировано более 130 сообщений о минировании Об этом на оперативном совещании 11 июля сообщил губернатор Роман Старовойт.

bastet7 Телефон

Все зафиксированные экстренными службами сообщения были ложными. Аналогичные сообщения продолжают поступать. К утру 11 июля известно о двух лжеминированиях, в том числе в Курской областной больнице.

В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности установлен до 23 июля.