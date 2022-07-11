Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Легенда рока Боб Дилан приедет в Швецию с двумя концертами в конце сентября текущего года. Об этом 11 июля сообщил телеканал SVT.

Боб Дилан Bob Dylan

Мировое турне Боба Дилана «The rough and rowdy way world tour» уже отмечено 74 концертами на территории США. Теперь музыкант прибудет в Европу.

Отмечается, что Боб Дилан выступит осенью с концертами в Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Швеции.

Боб Дилан много гастролировал с конца 80-х, давая около 100 концертов в год. Перерыв во время пандемии коронавируса стал одним из самых продолжительных за всю его 60-летнюю карьеру.