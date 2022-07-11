Стокгольм, 11 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Легенда рока Боб Дилан приедет в Швецию с двумя концертами в конце сентября текущего года. Об этом 11 июля сообщил телеканал SVT.

Bob Dylan Боб Дилан

Мировое турне Боба Дилана «Theroughandrowdywayworldtour» уже отмечено 74 концертами на территории США. Теперь музыкант прибудет в Европу.

Отмечается, что Боб Дилан выступит осенью с концертами в Норвегии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании и Швеции.

Боб Дилан много гастролировал с конца 80-х, давая около 100 концертов в год. Перерыв во время пандемии коронавируса стал одним из самых продолжительных за всю его 60-летнюю карьеру.