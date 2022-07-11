Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Цены на электроэнергию в Швеции движутся к рекордным уровням. Об этом 11 июля написала газета Dagens Nyheter.

Электроэнергия Forbes.ru

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В интервью Dagens Nyheter менеджер по продажам компании Eon Эмма Боргстрем отметила, что цены в определённые часы никогда не были такими высокими, как в июне.

По ее словам, 11 числа киловатт-час будет в шведской столице и на юге страны в среднем стоить более 6 шведских крон (0,6 доллара США).

Пер-Оскар Хедман, официальный представитель другого поставщика электроэнергии Fortum, отмечает, что повышение цен отчасти связано с опасениями, что российский газопровод «Северный поток-1», который сейчас не работает, не возобновит свою работу снова.

«В Швеции мы вообще не используем так много газа, но после закрытия ряда реакторов наш энергетический рынок связан с европейским рынком совершенно иначе, чем раньше», — отметил Хедман.