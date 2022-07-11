Пхеньян, 11 июля 2022, 13:30 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 11 июля поздравительную телеграмму президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
В письме северокорейский лидер поздравил главу, народ и правительство страны с 101-й годовщиной победы Народной революции Монголии.
Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал народу страны — успехов и процветания.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНДР выявили 1240 человек с симптомами лихорадки.
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