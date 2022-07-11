Пхеньян, 11 июля 2022, 13:30 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 11 июля поздравительную телеграмму президенту Монголии Ухнагийну Хурэлсуху. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Иван Шилов © ИА REGNUM

В письме северокорейский лидер поздравил главу, народ и правительство страны с 101-й годовщиной победы Народной революции Монголии.

Ким Чен Ын выразил уверенность в укреплении и развитии дружественных отношений, а также пожелал народу страны — успехов и процветания.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНДР выявили 1240 человек с симптомами лихорадки.

Читайте также: В КНДР за сутки выявили менее 1,5 тыс. случаев неизвестной лихорадки