Стокгольм, , 13:54 — REGNUM Забастовка пилотов крупнейшего авиаперевозчика Скандинавии SAS («Скандинавские авиалинии») продолжается. И за прошедшую неделю стороны до сих пор не встречались для официальных переговоров. Вместо этого они общаются с посредниками. Об этом 11 июля сообщил телеканал SVT.

Самолеты авиакомпаниии SAS ERIC SALARD

«Ситуация такая же, как и неделю назад» — сказал журналистам Ян Леви Скугванг, который является председателем Норвежской ассоциации пилотов.

11 июля прошла ровно неделя с тех пор, как пилоты SAS объявили забастовку.

«Конфликт окончательно зашел в тупик, но на этой неделе у нас будут новые встречи, чтобы продолжить работу по поиску решения», — сказал в свою очередь один из посредников между авиакомпанией и пилотами Матс Вильгельм Руланд в интервью агентству Aftenposten.

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