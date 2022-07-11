Москва, , 13:27 — REGNUM Рассуждения экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости «расчленения» России похожи на стиль серийного маньяка Андрея Чикатило, заявила 11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«(Эти) рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Польши Валенса заявил о необходимости «поднять восстание» живущих в России 60 народов с целью ее раздробления. Он также призвал сократить численность населения России до 50 млн человек.

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