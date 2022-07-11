Таллин, , 13:26 — REGNUM Экспорт товаров в мае нынешнего года увеличился в Эстонии по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 31% и импорт — на 33%. Об этом свидетельствуют данные департамента статистики страны.

Дефицит Picserver.org

Из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,9 млрд евро и импортировано почти на 2,2 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 265 млн евро и в сравнении с маем 2021 года увеличился на 88 млн евро.

Ведущий аналитик департамента Эвелин Пуура отметила, что рост товарообмена в мае был заметен почти во всех группах товаров, экспорт уменьшился лишь в группе товаров электрического оборудования.

«Товарообмен сократился лишь с Россией и Соединенными Штатами Америки. Уменьшение товарообмена с Россией вызвано постепенным вступлением в силу санкций, связанных с событиями на Украине. С США значительно уменьшился экспорт электрооборудования», — сказала Пуура.

Из товаров больше всего в мае экспортировались минеральное топливо и электроэнергия, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с маем 2021 года в наибольшей степени (на 197 млн евро) за счет увеличения мировых цен увеличился экспорт минерального топлива и электроэнергии, на 59 млн евро экспорт металлов и изделий из металла и на 55 млн евро экспорт древесины и изделий из дерева.

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и Швеция. В Финляндию экспортировались преимущественно металлоконструкции, прочие стальные изделия и электрическое оборудование, в Латвию — электроэнергия, металлолом и автомобили, в Швецию — коммуникационное оборудование и сборные деревянные строения.

Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию, Швецию и Египет. В Латвию больше всего увеличился экспорт электроэнергии, в Швецию и Египет — экспорт переработанного минерального топлива.

Реэкспорт из Эстонии увеличился на 36%, а вывоз эстонских товаров — на 29%. Доля товаров эстонского производства составила 72% от общего объема экспортируемых товаров. Значительнее всего вырос экспорт переработанного минерального топлива, металлолома, древесины и изделий из дерева эстонского производства.

Из товаров больше всего импортировались минеральное топливо и электроэнергия, металл и изделия из металла, электрооборудование, а также механические машины. Более всего (на 128 млн евро) за счет роста мировых цен увеличился ввоз минерального топлива и электроэнергии, на 91 млн евро импорт металла и изделий из металла, а также на 52 млн евро импорт древесины и изделий из дерева.

Больше всего товаров импортировалось из Финляндии, Литвы и Германии. В наибольшей степени увеличился импорт из Финляндии и Литвы. Из Финляндии больше всего импортировали электроэнергию и металлолом, из Литвы — моторное топливо.